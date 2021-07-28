النصر والصداقة يحققان الفوز في ختام الموسم

أخبار ليبيا 24

اختتم فريق النصر مشاركاته في الدوري الليبي هذا الموسم بفوز معنوي على ضيفه شباب الجبل بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جرى الثلاثاء على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي في الجولة الختامية للمسابقة.

وتقدم شباب الجبل بهدف مهاجمه البديل محمود الرملي في الدقيقة 49 وبعد دخوله بثلاث دقائق، ونجح سالم المسلاتي “روما ” في منح فريقه النصر الفوز بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 50 و85.

وأنهى النصر بهذا الفوز مشواره في المسابقة في الترتيب الرابع في المجموعة الأولي برصيد 49 نقطة في حين اختتم شباب الجبل موسمه في المركز التاسع بـ 18 نقطة.

وفي مباراة أخرى حقق الصداقة الفوز على مضيفه التعاون بثنائية نظيفة على ملعب 10 يونيو بمدينه إجدابيا في آخر جولات المسابقة، وسجل محمد بلاش الهدف الأول في الدقيقة 79 وأكمل المالي علي جيندو الثنائية في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز أنهى أبناء شحات موسمهم في الترتيب السادس برصيد 23 نقطة في حين توقف رصيد أبناء إجدابيا عند 16 نقطة في الترتيب العاشر.