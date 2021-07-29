الحفناوي لـ218: أطمح لتقديم الأفضل في المحافل الدولية

قال السباح التونسي أيوب الحفناوي صاحب ذهبية أربعمائة متر سباحة حرة في تصريح خاص لـ218 رفقة مدربه إلى أنه يطمح لتقديم أفضل مالديه لتشريف بلاده، مشيراً إلى أنه حاول المحاولة خلال سباق 800 متر من أجل رفع علم تونس عالياً في النسخة الـ32 من الأولمبياد .

وجاء تصريح الحفناوي صاحب الـ18 عاماً بالتزامن مع تكريمه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة طوكيو، حيث ستتواجد كأول تونسي له ذكرى تدخل المتحف الأولمبي في مدينة بلوزان السويسرية .

وتوج أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2020 .

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