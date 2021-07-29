“اللافي” يُتوّج بالدوري المغربي مع فريقه الوداد

تُوّج اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي رسميًا بلقب البطولة المغربية المحترفة إنوي مع فريقه الوداد البيضاوي

رفاق اللافي؛ كانوا قد حسموا لقب البطولة قبل ثلاثة جولات من نهايته، بعد أن تجاوزوا منافسهم المباشر الرجاء وابتعدوا عنه في عدد النقاط حيث وسّعوا الفارق إلى ثماني نقاط.

تتويجٌ جديدٌ؛ يضاف إلى الدولي الليبي مؤيد اللافي، حيث تُوّج في السابق بالدوري الليبي الممتاز مع الأهلي طرابلس، ثم تمكّن من التتويج بالدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة، قبل أن يتوّج مع الوداد بالدوري المغربي.

ويعدّ اللافي أحد الركائز الأساسية لفريقه، وساهم كثيرًا في التتويج بالبطولة 21 في تاريخ النادي.

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