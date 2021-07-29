نادي الاتحاد.. 77 عاما من العراقة والانجازات

التاسع والعشرين من يوليو هو يوم استثنائي للرياضة الليبية ففيه تأسس احد اكبر الاندية واعرقها نادي الاتحاد في مثل هذا اليوم من سبع وسبعين عام في عمارة الاوقاف في طرابلس وبحضور محمد الكريوي وسالم شرميط والطاهر قنابة ومنصور كعبار ومحمد الزقعار وعلي المشيرقي ومظفر الامير ومحمد الكريكشي تأسس نادي الاتحاد وقد اختار الاسم الاستاذ محمد الشغيوي والذي يحمل من المعنى الكثير ،، لتبدأ بعد ذلك رحلة الإنجازات

الاتحاد سطر اسمه بحروف من ذهب خلال السبعة والسبعين السنة الماضية في جميع الألعاب الجماعية والفردية فكان الأكثر تتويجا في عدة رياضات أبرزها كرة القدم

الاتحاد ليس ناد رياضي فقط بل هو ثقافي واجتماعي ،،فـ للثقافة براح واسع في أروقة نادي الاتحاد في مقره ببن غشير، كذلك كانت مؤسسة الاتحاد حاضرة اجتماعيا مساندة للمواطن الليبي في اصعب الاوقات ومساندة للشعب في كل المناسبات

تألق نادي الاتحاد جعل جمهوره يكبر يوما بعد يوم فالنادي اليوم يملك قاعدة جماهيرية عريضة تعتبر من الاكبر في البلاد ،، فكل العام وجماهير نادي الاتحاد العريق بألف خير

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