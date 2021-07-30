الاتحاد يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي بنغازي

باشر فريق الاتحاد تدريباته بملعب مصراتة استعدادا للقاء نظيره الأهلي بنغازي ضمن نصف النهائي من الدوري الممتاز.

بعثة فريق الاتحاد التي وصلت صباح اليوم لمدينة مصراتة من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي بنغازي الأحد القادم على أرضية ملعب مصراتة الدولي وحيث خاض الفريق اول تدريباته بغية التحضير بقيادة مدربه أسامة الحمادي والذي سبق أن أجرى الفريق عددا من الحصص التدريبية المكثفة لوضع التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة.

يشار إلى أن فريق الاتحاد قد تأهل إلى الدور النصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد واحد وخمسين نقطة.

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