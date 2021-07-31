متفوقا على حامل الرقم القياسي العالمي.. باريغا يُحرز ذهبية 10 آلاف متر

أحرز الإثيوبي، سيليمون باريغا، الميدالية الذهبية لسباق عشرة آلاف متر، متفوقًا على حامل الرقم القياسي العالمي، الأوغندي جوشوا شيبتيغي، في أولمبياد طوكيو، وضمن منافسات ألعاب القوى.

وحقّق العداء الأثيوبي المركز الأول بزمن وقدره سبعة وعشرين دقيقة وثلاثة وأربعين ثانية واثنين وعشرين جزءًا من الثانية متقدمًا على شيبتيغي بفارق تسعة وثلاثين جزءًا من الثانية، فيما احتل جاكوب كليبليمو المركز الثالث؛ محرزًا البرونزية.

وستَتواصل منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 حتى الثامن من أغسطس المقبل.

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