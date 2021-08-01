“شهداء بنينا” يحتضن مواجهة الأخضر والأهلي طرابلس

تقرير 218

تنطلق اليوم المنافسة الحقيقية في الممتاز، فالجميع يترقب انطلاق الدور الرباعي الذي طال انتظاره، ففي ملعب شهداء بنينا سيكون الأخضر بانتظار ضيفه الأهلي طرابلس.

أخضر البيضاء قدم موسماً استثنائياً وبات جمهوره يحلم بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، ورجال المدرب التونسي سمير شمام أعدوا العدة لمواجهة خصم يبحث أيضاً عن التتويج باللقب، ولكن هجوم الأخضر يعد من بين الأخطر هذا الموسم، وبكل تأكيد سيلعب شمام بخطة هجومية فهو يتطلع لبلوغ النهائي.

من جهته الأهلي طرابلس سيحارب في ملعب بنينا مستغلاً أسلحته الهجومية المتمثلة في المصري حسام حسن وأنيس سلتو ومعتز المهدي وخالد مجدي إلى جانب دفاعه القوي بقيادة التونسي بوسنينة ورفيقه منصور رزق وخلفهم نشنوش.

المدرب عماد الدهماني استعد جيدا لهذه الموقعة خاصة بعد الإخفاق في الديربي فهو يسعى لمصالحة الجمهور بإهدائهم لقب البطولة مباراة بين أقوى هجوم وأقوى دفاع والفائز فيها سيحجز مقعداً في البطولات الأفريقية وسيكون أيضاً أحد طرفي المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

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