قمة منتظرة بين الاتحاد والأهلي بنغازي في مصراتة

تقرير 218

جمهور الاتحاد وكذلك الأهلي بنغازي وكل عشاق الكرة الليبية ستتجه أنظارهم مساء اليوم صوب ملعب مصراتة لمتابعة القمة الكروية.

الاتحاد الذي احتفل منذ أيام بذكرى تأسيسه السابعة والسبعين يسعى إلى إهداء الجمهور البطولة السابعة عشرة بعد غياب استمر أحد عشر عاما إذ يبدو الاتحاد في أفضل حالاته هذا الموسم، فالفريق استطاع المحافظة على صدارة المجموعة الثانية بفضل تألق لاعبيه على غرار علي العامري وغازي العيادي ومحمد المنير.

من جهته الأهلي بنغازي سيحاول تأكيد عودته للمنافسة على اللقب بعد تدهور نتائجه في الفترة الأخيرة عند دور المجموعات والتي أدت إلى فقدانه صدارة المجموعة الأولى في آخر الأمتار، إدارة الأهلي تحركت سريعا وقامت بإقالة الصربي ميلودراغ وتعيين ناصر الحضيري الذي يعرف جيدا الدوري الممتاز.

فهل يكون هو المنقذ ويمنح الأهلي اللقب الخامس بعد غياب استمر لسنوات طويلة، قمة مرتقبة فالفريقان يعدان من الأبرز هذا الموسم وقدما مستويات كبيرة فلمن ستكون الغلبة ومن سيخطف بطاقة النهائي وورقة الترشح للبطولات الأفريقية .

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