هاميلتون أول المنطلقين في جائزة هنغاريا للفورمولا1

تمكن السائق البريطاني لويس هاميلتون من حصد مركز أول المنطلقين ضمن جائزة هنغاريا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباق السيارات الفورمولا1 .

وحسم هاميلتون المركز الأول من ثالث محاولاته خلال التجارب، فيما احتل زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثاني، في حين جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق رد بول متصدر بطولة العالم هذا الموسم في المركز الثالث إلى جانب زميله المكسيكي سيرجيو بيريز.

وينفرد السائق الهولندي ماكس فيرستابن سائق رد بول بصدارة الترتيب العالمي لسائقي الفورمولا1، بعد مرور عشرة سباقات.

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