“دريسيل” يواصل حصد الذهب في أولمبياد طوكيو

واصل السباح الأميريكي كاليب دريسيل تألقه خلال أولمبياد طوكيو، بفوزه بذهبية 50 متراً حرة للرجال.

ونجح دريسيل في تحقيق زمن قياسي جديد بإحدى وعشرين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، مُحطماً رقم السباح البرازيلي أوسكار الذي حققه عام ألفين وثمانية، والذي كان بإحدى وعشرين ثانية وثلاثين جزءاً من الثانية، وحقق الفرنسي فلوران ماناودو الميدالية الفضية، فيما آلت الميدالية البرونزية للبرازيلي برونو فراتوس.

وجاء تحقيق كاليب دريسيل لهذه الميدالية لتصل مجموع ميدالياته خلال الأولمبياد الحالي إلى خمس ذهبيات، بعد تتويجه في سباق التتابع أربع مرات لمائة متر متنوعة.

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