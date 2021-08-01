بنتشيتش تحصد ذهبية التنس في أولمبياد طوكيو

حققت السويسرية بليندا بنتشيتش ذهبية فردي السيدات ضمن منافسات التنس في أولمبياد طوكيو، بفوزها في النهائي على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسمت بنتشيتش المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، وخلال المجموعة الثانية عادت فوندروشوفا لمعادلة الكفة، مستغلة قوة ضربات الإرسال بستة لاثنتين، لكن اللاعبة السويسرية ضمنت الفوز في النهائي بكسبها المجموعة الحاسمة بستة أشواط مقابل ثلاثة، لتحصد الميدالية الذهبية لفردي السيدات لأول مرة منذ تسعة وعشرين عاماً لسويسرا، كما بلغت بنتشيتش نهائي الزوجي مع زميلتها فيكتوريا غولوبيتش.

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