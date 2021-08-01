الأهلي طرابلس والاتحاد يتأهلان إلى نهائي الدوري الممتاز

بلغ الأهلي طرابلس المباراة النهائية من الدوري الممتاز بفوزه على الأخضر بهدفين مقابل هدف على ملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن الدور الرباعي .

وسجل عبد الرحمن العمامي أول أهداف المباراة في الدقيقة الــ28 من علامة الجزاء، وبعد 7 دقائق تمكن أنيس سلتو من معادلة النتيجة للأهلي طرابلس في الدقيقة 35، وجاء هدف الانتصار للأهلي في الدقيقة 60 من عمر المواجهة عن طريق محمد الترهوني بعد تمريرة من أنيس سلتو ، ليضمن الأهلي التأهل للنهائي حيث سيواجه الاتحاد الجمعة المقبلة .

من جانبه ضمن الاتحاد بلوغ النهائي بفوزه الصعب على الأهلي بنغازي بهدف دون رد على ملعب مصراتة في الدور الرباعي .

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق غازي العيادي من كرة رأسية متقنة ليضمن للاتحاد التأهل للنهائي الذي سيواجه خلاله الأهلي طرابلس في المباراة النهائية الجمعة المقبلة .

وكان الاتحاد قد تصدر المجموعة الثانية من الدوري الممتاز متقدماً على الأهلي طرابلس حيث سيكون ديربي طرابلس مرتقباً في صراع لقب الموسم الحالي .

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