بعد مأساة وفاة “النقريش”.. لاعبو “المصغرة” ينامون على رصيف “طبي طرابلس”

تقرير 218

لاتزال معاناة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغّرة، مستمرة، بعد إصابة أغلبهم بمرض الملاريا إثر مشاركتهم الماضية في كأس أمم أفريقيا في نيجيريا.

وبعد وفاة اللاعب الدولي أيمن النقريش إثر إصابته بالملاريا؛ تحركت وزارتا الرياضة والصحة ورئاسة الحكومة؛ من أجل علاج بقية الرياضيين من خلال إيوائهم في مصحات في طرابلس ومن ثم السفر إلى إيطاليا لتلقي العلاج.

لكن اللاعبين أكدوا أن الإهمال لا يزال متواصلاً، وأنهم يتلقون العلاج على حسابهم الخاص، ووصل بهم الحال للنوم على رصيف مركز طرابلس الطبي بعد رفض استقبالهم، وحتى حين تم استدعائهم للمطار من أجل السفر؛ لم يحدث شيء، وظلّ اللاعبون في انتظار الطائرة لساعات طويلة، حيث لا يزال لاعبي المنتخب الوطني في انتظار مصيرهم المجهول من قبل المسؤولين، عقب مشاركتهم المشرفة في كأس أفريقيا.

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