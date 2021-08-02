اخبار الرياضة

بعد مأساة وفاة “النقريش”.. لاعبو “المصغرة” ينامون على رصيف “طبي طرابلس”

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

لاتزال معاناة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغّرة، مستمرة، بعد إصابة أغلبهم بمرض الملاريا إثر مشاركتهم الماضية في كأس أمم أفريقيا في نيجيريا.

وبعد وفاة اللاعب الدولي أيمن النقريش إثر إصابته بالملاريا؛ تحركت وزارتا الرياضة والصحة ورئاسة الحكومة؛ من أجل علاج بقية الرياضيين من خلال إيوائهم في مصحات في طرابلس ومن ثم السفر إلى إيطاليا لتلقي العلاج.

لكن اللاعبين أكدوا أن الإهمال لا يزال متواصلاً، وأنهم يتلقون العلاج على حسابهم الخاص، ووصل بهم الحال للنوم على رصيف مركز طرابلس الطبي بعد رفض استقبالهم، وحتى حين تم استدعائهم للمطار من أجل السفر؛ لم يحدث شيء، وظلّ اللاعبون في انتظار الطائرة لساعات طويلة، حيث لا يزال لاعبي المنتخب الوطني في انتظار مصيرهم المجهول من قبل المسؤولين، عقب مشاركتهم المشرفة في كأس أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك