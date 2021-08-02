جاكوبس يخلف الأسطورة بولت في سباق 100 متر

أحرز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، الميدالية الذهبية لسباق مائة متر في ألعاب القوى، ضمن أولمبياد طوكيو، ليخلف العداء الجمايكي الأسطورة أوسين بولت، الذي حصد الذهب في هذا السباق، في النسخ الثلاث الأخيرة.

وجاء جاكوبس في المركز الأول بزمن وصل إلى تسع ثوانٍ وثمانين جزءًا من الثانية، ليتفوّق على الأمريكي فريد كيرلي، الذي سجل تسع ثوان وأربعة وثمانين جزءًا من الثانية، فيما حصد الميدالية البرونزيو، الكندي أندري دو غراس.

وأصبح جاكوبس، صاحب الـ 26 عامًا، أول إيطالي يحقّق الميدالية الذهبية، ويتواجد على منصات التتويج في هذا السباق.

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