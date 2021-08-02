أمريكا تُتوّج بكأس الكونكاكاف الذهبية على حساب المكسيك

حصد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لقب كأس الكونكاكاف الذهبية بفوزه في المباراة النهائية على المكسيك، بهدف دون ردٍّ، على ملعب أليجانت في لاس فيغاس، بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وجاء هدف الفوز الوحيد لأمريكا في الدقيقة 117، عن طريق رأسية روبينسون التي أهدت منتخب الولايات المتحدة اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وأخفقت المكسيك في تعزيز سيطرتها ورقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة 12، بعد حصد آخر لقب قبل عاميْن، وفرض المنتخبين نفسهما أبطالاً للكونكاكاف في آخر عشر سنوات، حيث تقاسما التتويج في خمس مناسبات.

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