إيطاليا تحقّق نتائج مبهرةً في أولمبياد طوكيو 2020

أحرزت إيطاليا 28 ميداليةً ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بحلول أمس الاثنين؛ لتُعادل بهذا الرقم رصيد الميداليات التي حصدتها في ريو 2016 ولندن 2012.

وهذه النتائج المبهرة؛ جاءت نتيجة استثناء إيطاليا للرياضيين من إجراءات احتواء وباء كورونا، ومنحهم الإذن بالتدريب والتجهّز لهذا العُرس الرياضي.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه دول أخرى صالات الألعاب الرياضية والملاعب وأحواض السباحة، خلال الوباء؛ سمحت إيطاليا لمجموعة من الرياضيين البارزين، البالغ عددهم نحو 250 رياضيًا، بمواصلة التدريبات.

وبهذا الرقم؛ عادلت إيطاليا العدد الإجمالي للميداليات التي حصلت عليها في المشاركتيْن الأولمبيتيْن السابقتيْن، قبل ستة أيام على نهاية المنافسات.

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