الأسترالي هوي يتوج بميدالية أولمبية بعمر الـ62

أحرز الفارس الأسترالي أندرو هوي الميدالية الفضية بمنافسات الفروسية للفرق، الاثنين، في أولمبياد طوكيو 2020، ليُصبح أكبر لاعب يحرز ميدالية أولمبية منذ عام 1968 بعمر الـ62 عامًا.

وهذه الميدالية الأولمبية الخامسة للفارس الأسترالي، حيث يملك في خزائنه ثلاث ميداليات أولمبية ذهبية ورابعة فضية.

وقال هوي، الذي يعود تاريخ ميداليته الأولمبية الأولى إلى دورة الألعاب الصيفية في برشلونة عام 1992، إنه ممتنٍ للناس الذين لا يزالون قادرين على قول عمره، كونه يفخر كثيرًا بكونه أكبر رياضي في الفريق.

و ما زال الراحل السويسري لويس نوفيرا الحائز على فضية مسابقة منافسات الشراع في سن الـ 66 عامًا في ألعاب مكسيكو سيتي عام 1968، يتربع على الصدارة كأكبر رياضي يطوّق عنقه بميدالية في العرس الرياضي العالم.

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