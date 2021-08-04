تواصل أعمال تجهيز الملعب الرئيس في نادي الشارع الغربي

تتواصل بنادي الشارع الغربي بطرابلس أعمال تجهيز الملعب الرئيس بالنادي، وذلك بعدما قامت الشركة المنفذة والمكلفة من وزارة الرياضة بتركيب العُشب الصناعي.

وتم أيضا الانتهاء من بقية المرافق والملحقات الخاصة بالملعب مثل الصرف الصحي وغيرها.

وعانى الشارع الغربي الذي يعد واحدًا من أبرز الأندية المجتهدة والطموحة بالعاصمة طرابلس من الإهمال طيلة العقود الماضية،يحيث تدرّب لاعبوه بالفريق الأول والفئات السنّية على أرضية ترابية، ووفق إمكانيات لا تليق بنادِ قدم العديد من المواهب للأندية الكبيرة بطرابلس.

يُذكر أن فريق الشارع الغربي ينافس من أجل الصعود إلى الدرجة الأولى، وكان قريبًا، في الموسم الماضي، من بلوغ هدفه لولا وقوعه في خطأ إداري تسبب في عدم التحاقه بدوري الدرجة الأولى.

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