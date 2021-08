فريق السويحلي يكثف تحضيراته لكأس المنطقة الوسطى

يواصل فريق السويحلي لكرة القدم لفئة الشباب تحضيراته المكثفة؛ للمشاركة في نهائيات مسابقة الكأس على مستوى أندية المنطقة الوسطى.

حيث خاض شباب السويحلي، مؤخرًا، مباراةً ودّيةً أمام فريق الأشبال؛ من أجل الوقوف على جاهزية عناصره لهذا الاستحقاق المرتقب.

كما يُواصل الفريق الشاب تدريباته اليومية، والتي تتركز على الجانب البدني، وذلك من خلال إجراء حصص تدريبية داخل صالة الإعداد البدني بالنادي المصراتي العريق.

ويعتبر شباب السويحلي من أبرز المرشحين للفوز بمسابقة كأس بطولة المنطقة الوسطى، وذلك بما يملكه من لاعبين أكفاء وموهوبين يعول عليهم النادي ﻛﺜﻴﺮًﺍ في قيادة الفريق الأول مستقبلاً؛ من أجل إعادة السويحلي إلى دائرة المنافسة على الألقاب.

