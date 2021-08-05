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استقرار الحالة الصحية لـ7 من لاعبي كرة القدم المصغرة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر معهد لادزارو سب الانساني الوطني للأمراض المعدية بروما، نشرةً طبيةً أشار خلالها إلى أن الحالة الصحية لسبعة لاعبين من المنتخب الليبي للكرة المصغّرة من أصل عشرة أصيبوا بالملاريا مستقرة.

وأكدت النشرة أن حالة ثلاثة لاعبين حرجة وتتطلب مراقبة سريرية وتشخيصية دقيقة.

يُشار إلى أن اللاعبين العشرة من مواليد أعوام 1990 إلى 1999، أصيبوا بالملاريا بعد عودتهم من نيجيريا بعد أن أمضوا 14 يومًا هناك.

وقد وصل عدد من أعضاء الفريق إلى العاصمة الإيطالية روما، الأربعاء؛ لتلقي العلاج، بعد وفاة زميلهم اللاعب أيمن النقريش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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