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العداء الكندي “دي غراس” يُحقّق ذهبية سباق 200 متر

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحرز العداء الكندي أنديه دي غراس ذهبية سباق 200 متر للرجال خلال أولمبياد طوكيو، محققًا رقمًا قياسيًا لكندا في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.

وحقق دي غراس زمنًا قدره تسع عشرة ثانية واثنين وستين جزءًا من الثانية في صدارة المتسابقين، متفوقًا على كل منافسيه في آخر أربعين مترًا، محققًا الميدالية الذهبية، فيما أحرز الأمريكي كيني بيدناريك الميدالية الفضية وحقق مواطنه نواه لايز الميدالية البرونزية .

وكان العداء الكندي قد حصل على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر، إضافة إلى فضية سباق 200 متر ضمن أولمبياد طوكيو 2016.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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