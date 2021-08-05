ديربي التتويج.. قمة كروية مشوقة بقيادة ليبية شابة

تقرير 218

اقترب موعد ديربي الحسم، والحديث عنه أصبح لا ينتهي بمقارنات بين الفريقيْن إضافةً إلى متابعة أرقامهما في المواجهات السابقة وقراءة إحصاءاتهما هذا الموسم، فالجميع يحاول أن يتوقع نتيجة ديربي العاصمة.

ولكن ما يميز هذا الديربي أنه سيدخل بقيادة ليبية شابة للفريقيْن، ممّا يعني أن النتاج سيكون مدربًا وطنيًا شابًا، وهو ما كنا نفتقده في المواسم الماضية.

الاتحاد يدخل اللقاء بإشراف الحمادي الذي قدم موسمًا استثنائيًا، فبعد ثلاث تعادلات للاتحاد مع المدرب البرتغالي دا كوستا في بداية مشوار الدوري؛ تمت إقالته وتعويضه بالحمادي، الذي قاد الاتحاد لنتائج مبهرة وجعله متصدرًا مجموعته، واستطاع بخبرته التأهل بالفريق لنهائي الدوري، بعدما أزاح الأهلي بنغازي في نصف نهائي التتويج.

في الجهة المقابلة؛ يدخل الأهلي طرابلس النهائي بمدربه عماد الدهماني الذي حلّ بديلاً لطلعت يوسف ونجح في قيادة الفريق إلى الدور النهائي، ويسعى الدهماني لتجاوز الاتحاد والتتويج باللقب بعد إخفاقه في ديربي الإياب، الأهلي أعدّ العدة لموقعة الجمعة، والجمهور يترقب ما سيفعله الدهماني في النهائي.

قمةٌ كرويةٌ بقيادةٍ ليبيةٍ شابةٍ، والبطل سيصل إلى منصة التتويج بتكتيك وفكر وقيادة وطنية، وهو ما تبحث عنه الكرة الليبية منذ سنوات طويلة.

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