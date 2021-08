في بيان رسمي أصدره نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، تم الإعلان عن رحيل نجم الفريق وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما وجه البلوغرانا الشكر للبرغوث الأرجنتيني على كل ما قدمه طوال السنوات الماضية، بحسب البيان.

وقال النادي، في بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني:

على الرغم من توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية.

وأضاف: “نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية”.

وأتم البيان:

يُعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته مع النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية.

The post رسمياً.. ميسي يرحل عن القلعة الكتالونية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا