قمة نارية بين الاتحاد والأهلي طرابلس لحسم بطولة الدوري

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تختتم اليوم الجمعة على ملعب طرابلس منافسات الدوري الليبي بمواجهة نارية تجمع الاتحاد والأهلي طرابلس لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي.

وتأهل الاتحاد لنهائي البطولة بعد أن إقصائه للأهلي بنغازي في رباعي الوصول للنهائي، بعد الفوز عليه 1-0 على أرضية ملعب مصراتة.

في حين جاء تأهل الأهلي طرابلس بتفوقه على الأخضر، 1-2 على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وسبق للغريمين التقليديين أن تواجها في الدوري الليبي المُمتاز في 78 مباراة، تفوق الاتحاد في 29 مباراة، وحسم التعادل 32 مباراة، بينما حقق الأهلي طرابلس الفوز في 17 مباراة، وسجل الاتحاد 73 هدفا، بينما سجل الأهلي طرابلس 56.

وفي هذا الموسم التقى الفريقان في مباراتين خلال مباريات المجموعة الثانية من الدوري، حسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب 0-0 وحقق الاتحاد الفوز إيابا بنتيجة 2-1.