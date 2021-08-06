القنوات الناقلة و موعد مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس اليوم مباشرة نهائي الدوري الليبي 2021

تختتم اليوم الجمعة على ملعب طرابلس منافسات الدوري الليبي بمواجهة نارية تجمع الاتحاد والأهلي طرابلس لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي.
موعد مباراة الاتحاد والاهلي طرابلس
تنطلق مباراة الاهلي والاتحاد مساء اليوم الجمعة 6 اغسطس 2021 الساعة السابعة بتوقيت ليبيا الساعة الرابعة بتوقيت جيرنتش.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاهلي طرابلس
يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي طرابلس بث مباشر اليوم عبر القنوات التالية : قناة LIBYA SPORT ، قناة ليبيا الوطنية ، قناة ليبيا الفضائية .
مباراة الاهلي طرابلس والاتحاد
وتأهل الاتحاد لنهائي البطولة بعد أن إقصائه للأهلي بنغازي في رباعي الوصول للنهائي، بعد الفوز عليه 1-0 على أرضية ملعب مصراتة.
في حين جاء تأهل الأهلي طرابلس بتفوقه على الأخضر، 1-2 على أرضية ملعب شهداء بنينا.
وسبق للغريمين التقليديين أن تواجها في الدوري الليبي المُمتاز في 78 مباراة، تفوق الاتحاد في 29 مباراة، وحسم التعادل 32 مباراة، بينما حقق الأهلي طرابلس الفوز في 17 مباراة، وسجل الاتحاد 73 هدفا، بينما سجل الأهلي طرابلس 56.
وفي هذا الموسم التقى الفريقان في مباراتين خلال مباريات المجموعة الثانية من الدوري، حسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب 0-0 وحقق الاتحاد الفوز إيابا بنتيجة 2-1.
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