أمام غريمه العنيد.. هل يقود الدهماني الأهلي طرابلس للّقب 13؟

تقرير 218

دقّت ساعة الحسم، واليوم سيُحسم لقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث سيكون الحسم في المباراة النهائية بين الأهلي طرابلس والاتحاد.

الأهلي طرابلس؛ الذي حصد ألقاب جميع الألعاب الجماعية منها الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة يأمل اليوم أن يتوج بلقب دوري كرة القدم؛ حتى يكون ختام الموسم مسك ويمكن تسميته بموسم الحصاد لأبناء قدح.

عماد الدهماني؛ أعد العدة للنهائي والجمهور ساند الفريق طيلة الأيام الماضية و اللاعبين جاهزون لموقعة الحسم.

إدارة الأهلي؛ دعمت الفريق في مرحلة الإياب فكان لهم ما يريدون ببلوغ النهائي بانتدابات صنعت الفارق بداية بمهاجم الفريق الجديد القدم المعار من الفتح الرباطي أنيس سلتو الذي يعرف جيدًا طريق الشباك إضافةً إلى هداف الدوري المصري حسام حسن الذي دخل قلوب جماهير الأهلي بأدائه المميز على الميدان وصولا الى الجناح الطائر محمد الترهوني، والذي منح فريقه بطاقة العبور للنهائي بعد إحرازه هدف الفوز على حساب الأخضر في نصف نهائي رباعي التتويج.

للديربي حساباتٌ خاصةٌ، ودائمًا ما يُلعب على جزئيات، وعلى الدهماني مجاراة اللعب فالخصم هو الجار العنيد الاتحاد المتعطش للعودة من جديد لمنصات التتويج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية