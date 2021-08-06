بتشكيلته المتوازنة وقناصه “العامري”.. الاتحاد يسعى للتتويج بالممتاز

هناك في باب بن غشير؛ أنهى الاتحاد تحضيراته لديربي الحسم أمام جاره الأهلي طرابلس الذي لن يقبل التعثر مجددا في الديربي.

أسامة الحمادي؛ بات يعرف جيدًا طريقة إدارة المباريات الحاسمة فقد نجح طوال الموسم في قيادة الاتحاد إلى بر الأمان، والوصول به للنهائي في ظلّ تألق نجومه التي صنعت الفارق.

انتدابات الاتحاد؛ لم تكن عشوائية بل كانت دقيقة وقلبت الموازين، ولعل أهمها الثنائي التونسي على العامري القناص، الذي لا يتوانى أمام الشباك وأيضًا مايسترو خط الوسط غازي العيادي، والذي وضع الاتحاد في النهائي برأسية متقنة، كما لا ننسى ابنيْ النادي العائديْن من تجربة احترافية “محمد المنير و المعتصم صبو” اللذيْن أوجدا التوازن للفريق.

قمةٌ كرويةٌ سيُتابعها الليبيون داخل وخارج الوطن، فالرهان كبيرٌ هذه المرة في الديربي، الاتحاد والاهلي طرابلس سيصعد أحدهما إلى منصة التتويج مع صافرة الحكم النهائية.

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