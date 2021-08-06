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تزامنًا مع “ديربي الحسم”.. تحضيرات لقفل ميدان الشهداء لمنع التجمهر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر أمني لـ”218″ إن هناك تحضيراتٍ أمنيةً لقفل ميدان الشهداء؛ لمنع تجمع الجماهير الرياضية بعد مباراة الديربي بين فريقيْ الاتحاد والأهلي طرابلس.

يأتي قرار منع التجول هذا؛ على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتي شهدت ارتفاعاتٍ قياسيةً، خلال الأيام الماضية، فضلاً عن التماشي مع قرار فرض التجول الجزئي المعلن عنه منذ أيام عدة، والكلي المزمع تطبيقه خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وتشهد العاصمة مواجهةً حماسيةً بين الاتحاد والأهلي طرابلس؛ ستكشف عن الطرف الذي سيُتوّج بالدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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