تزامنًا مع “ديربي الحسم”.. تحضيرات لقفل ميدان الشهداء لمنع التجمهر

قال مصدر أمني لـ”218″ إن هناك تحضيراتٍ أمنيةً لقفل ميدان الشهداء؛ لمنع تجمع الجماهير الرياضية بعد مباراة الديربي بين فريقيْ الاتحاد والأهلي طرابلس.

يأتي قرار منع التجول هذا؛ على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتي شهدت ارتفاعاتٍ قياسيةً، خلال الأيام الماضية، فضلاً عن التماشي مع قرار فرض التجول الجزئي المعلن عنه منذ أيام عدة، والكلي المزمع تطبيقه خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وتشهد العاصمة مواجهةً حماسيةً بين الاتحاد والأهلي طرابلس؛ ستكشف عن الطرف الذي سيُتوّج بالدوري الممتاز.

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