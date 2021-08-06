“لابورتا”: “ميسي” كان لاعبًا أساسيًا لكن مصلحة النادي تأتي أولاً

في مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة ؛ أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن العائق الرئيس الذي حال دون تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ كان المعايير الخاصة بالرابطة الإسبانية للدوري والمتعلقة بسقف الرواتب، رغم إبرام اتفاق مبدأي مع ميسي قبل شهرين؛ تضمن التجديد لميسي لمدة عاميْن.

وأكد “لابورتا” أن التجديد لميسي كان سيزيد من الأزمة المالية للنادي، وسيُراكم الديون للأعوام الخمسين القادمة، إضافةً إلى أن رابطة الدوري الاسباني لم تسمح بأي استثناء يُساعد على التجديد للاعب، على الرغم من موافقة ميسي ولاعبين آخرين على تخفيض رواتبهم بنسبة كبيرة.

واختتم “لابورتا” حديثه، مؤكدًا أن ميسي كان لاعبًا أساسيًا في مسيرة النادي، غير أن الظروف تقتضي النظر إلى مصلحة النادي أولاً، وسيكون هناك تكريمٌ كبيرٌ لميسي قبل مغادرته.

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