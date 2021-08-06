اللجنة الأولمبية تعتمد انتخابات اتحاد القوة البدنية

اعتمدت اللجنة الأولمبية الليبية انتخابات الاتحاد الليبي للقوة البدنية، والتي جرت بمدينة بنغازي، خلال النصف الأول من شهر يوليو الماضي.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية، قد منحت ثقتها للقائمة الوحيدة التي تقدمت بالترشح لهذه الانتخابات، والتي ترأسها الرئيس الحالي للاتحاد منير مصطفى الشويهدي.

وضمت القائمة الفائزة والمعتمدة من الأولمبية أيضًا الأكرم علي البوعيشي نائبًا للرئيس بالإضافة إلى عضوية “عبدالله علي الغرياني ومروان عبدالسميع مخلوف ومفيد خليفة البكباك وفرحان الفيتوري السيليني وسليم عمر الفارسي”.

وقد تابع المكتب التنفيذي الجديد تدريبات المنتخب الوطني للقوة البدنية، والذي يستعدّ بشكل مكثف؛ للمشاركة في بطولة العالم لهذا العام، والتي ستُقام بالسويد أواخر سبتمبر القادم.

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