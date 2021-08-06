فريق البراق لكرة الصالات يواصل تدريباته داخل معسكره بطرابلس

يقيم فريق البراق لكرة القدم داخل الصالات معسكرًا تدريبيًا بطرابلس؛ استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، والتي من بينها مشاركته في بطولة المنطقة الشرقية لكرة القدم داخل الصالات.

وكانت بعثة نادي البراق؛ قد غادرت البريقة خلال اليوميْن الماضييْن باتجاه طرابلس، حيث وصلت البعثة، وأقامت بفندق باب البحر، ويجري الفريق تدريباته بصفة يومية بمعسكره الحالي بقاعة السابع عشر من فبراير ، كما يأمل أصحاب الغلالة الحمراء في خوض لقاءات ودّية عدة مع فرق من طرابلس.

ويطمح البراق من وراء إقامة هذا المعسكر، للظهور بمستوى متميز ببطولة كرة القدم داخل الصالات بالمنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية