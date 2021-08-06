للمرة السابعة عشرة.. الاتحاد يحصد لقب الدوري الممتاز

تُوّج الاتحاد بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة عشرة في تاريخه، بفوزه على غريمه الأهلي طرابلس بركلات الترجيح، بست ركلات مقابل خمسة، في النهائي الذي أقيم على ملعب طرابلس الدولي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، حيث تنوعت الفرص بين الفريقين، حيث وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها أبناء القلعة الحمراء بست ركلات مقابل خمسة، حيث سجل محمد زعبية ركلة الجزاء الأخيرة التي حسمت التتويج لصالح الاتحاد.

وجاء تتويج الاتحاد بعد صدارته للمجموعة الثانية خلال الموسم، متقدماً على غريمه الأهلي طرابلس الذي حل ثانياً، وبذلك بلغ الاتحاد دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل، فيما تأهل الأهلي طرابلس إلى الكونفدرالية.

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