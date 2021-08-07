بمناسبة تحقيقه اللقب.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يهنئ جمهور الاتحاد

تقدم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بالتهنئة للجمهور الليبي بمناسبة انتهاء موسم الدوري الممتاز كذلك لفريق الاتحاد، بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة 17 في تاريخه.

وحقق لقب الدوري الممتاز بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب جاره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح بستة أهداف مقابل خمسة، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي استضافها ملعب طرابلس الدولي.

وسيمثّل الاتحاد ليبيا في منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، بينما سيكون الأهلي طرابلس ممثلاً للبلاد في منافسات الكونفدرالية الموسم القادم أيضًا.

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