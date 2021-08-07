صلابة الدفاع وجودة الانتقالات.. كلمتا السر في تتويج الاتحاد بالدوري

توّج الاتحاد بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة عشر في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب جاره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح بـ6-5 عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب طرابلس الدولي.

الحمادي يسجّل لقبه الأول كمدرب

سجّل المدرب أسامة الحمادي أول لقب له في مسيرته التدريبية رفقة نادي الاتحاد بعد أن تقلد منصب الإدارة الفنية في الجولة الثانية من الممتاز عقب إقالة المدرب السابق البرتغالي دا كوستا.

وقاد الحمادي فريق الاتحاد لتحقيق صدارة المجموعة الثانية برصيد 51 نقطة لينتقل الفريق للدور الرباعي، ويواجه الأهلي بنغازي في الدور نصف النهائي ويتفوق عليه بهدف المحترف التونسي غازي العيادي ليضرب موعدًا مع جاره الأهلي طرابلس في نهائي الممتاز ويظفر باللقب.

دفاع الاتحاد الأقوى على مدار الموسم

خاض فريق الاتحاد 24 مباراة هذا الموسم بين دور المجموعات في مرحلتي الذهاب والإياب كذلك مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي من الممتاز واستقبلت شباكه فقط ستة أهداف يليه جاره الأهلي طرابلس الذي استقبل ثمانية أهداف ليكون الاتحاد، صاحب أقوى خط دفاع هذا الموسم بقيادة الثنائي المعتصم صبو وناجي دراه.

خسارة وحيدة أمام أبوسليم

سجل الاتحاد هذا الموسم خسارة وحيدة في الدوري الممتاز كانت أمام جاره أبوسليم في مرحلة الإياب بهدف دون ردٍّ حيث نجح الفريق في تسجيل 17 انتصارا وستة تعادلات، إذ حافظ الفريق على توازنه طوال الموسم الرياضي في طريقه نحو تحقيق اللقب.

جودة الانتقالات كلمة السر في التتويج

تعاقد نادي الاتحاد في المرحلة ما بين الذهاب والإياب مع مجموعة اللاعبين الجدد ممن يمتلكون الخبرة وعلى رأسهم هداف الفريق التونسي علي العمري، الذي نجح في تسجيل أكثر من خمسة أهداف، بالإضافة إلى المعتصم صبو ومحمد المنير القادم من الدوري الأمريكي، كما أضاف المحترف التونسي غازي العيادة الجودة المطلوبة في خط الوسط؛ لتكتمل صفوف الفريق على هذا النحو، ويحقق الاتحاد هدفه المطلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية