الاتحاد يعود لتمثيل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا

سيكون الاتحاد الموسم القادم ممثلا لليبيا ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة “17” في تاريخه، بفوزه في المباراة النهائية على حساب جاره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح بستة مقابل خمسة، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي، بالتعادل السلبي.

وكان الاتحاد قد تأهل للمباراة النهائية من الممتاز عقب فوزه في الدور نصف النهائي على حساب الأهلي بنغازي بملعب مصراتة، دون ردٍّ، سجله محترفه التونسي غازي العيادي وتصدر المجموعة الثانية من الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة.

ويملك فريق الاتحاد، هذا الموسم، أقوى خط دفاع في الدوري الممتاز إذ استقبلت شباكه ستة أهداف فقط، في جميع المباريات التي خاضها بالدوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية