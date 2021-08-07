بعد احتلال الوصافة.. الأهلي طرابلس يمثل ليبيا في الكونفدرالية

أصبح الأهلي طرابلس، بشكل رسمي، ممثلاً لليبيا الموسم القادم في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد احتلاله مركز وصافة الدوري الممتاز، بخسارته المباراة النهائية أمام جاره الاتحاد، بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

ومثّل الأهلي طرابلس ليبيا، الموسم الماضي، في منافسات الكونفدرالية، وخرج من الدور التمهيدي أمام الاتحاد المنستيري التونسي، بخسارته في مباراة الذهاب بهدفين دون ردٍّ بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

وجاء تأهل الأهلي طرابلس للدور النهائي من منافسات الدوري الممتاز عقب فوزه على الأخضر في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، بينما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

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