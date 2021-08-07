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المكسيك تحصد برونزية كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المنتخب المكسيكي في حصد الميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، بفوزه على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث التي أجريت على ملعب سايتاما.

وافتتح فرانسيسكو كوردوفا أول أهداف المباراة للمكسيك من علامة الجزاء في الدقيقة 13، وعزز يوهان فاسكيز الثنائية بعد مرور تسع دقائق، وأضاف أليكسيس فيغا الهدف الثالث في الدقيقة 58، وقلص المنتخب الياباني الفارق عبر كاورو ميتوما .

وسيُواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإسباني في المباراة النهائية لتحديد الميدالية الذهبية والفضية ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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