المكسيك تحصد برونزية كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو

نجح المنتخب المكسيكي في حصد الميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، بفوزه على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث التي أجريت على ملعب سايتاما.

وافتتح فرانسيسكو كوردوفا أول أهداف المباراة للمكسيك من علامة الجزاء في الدقيقة 13، وعزز يوهان فاسكيز الثنائية بعد مرور تسع دقائق، وأضاف أليكسيس فيغا الهدف الثالث في الدقيقة 58، وقلص المنتخب الياباني الفارق عبر كاورو ميتوما .

وسيُواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإسباني في المباراة النهائية لتحديد الميدالية الذهبية والفضية ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020

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