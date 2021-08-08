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ميسي يودع برشلونة بالدموع

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة بعد قرابة عشرين عاماً في النادي وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقامه بملعب الكامب نو وسط حضور إدارة ونجوم النادي الكاتالوني.

وتحدث ميسي في المؤتمر الصحفي عن أسباب مغادرته وسط حزن كبير فور دخوله لقاعة المؤتمر الصحفي في ملعب الكامب نو.

وأشار ميسي إلى أنه فعل كل ما بوسعه للاستمرار مع برشلونة، مضيفاً أن رئيس النادي خوان لابورتا أوضح له بأن النادي حاول بكل الطرق أن يستمر معه، كما وافق على تخفيض راتبه بنسبة ثلاثين في المائة لكن الأمر وصل إلى النهاية بسبب القوانين الجديدة التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة قد أعلن قبل أيام أن النجم ليونيل ميسي لن يستمر في الفريق الموسم المقبل وذلك مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إضافة إلى الراتب الكبير للاعب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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