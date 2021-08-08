ميسي يودع برشلونة بالدموع

ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة بعد قرابة عشرين عاماً في النادي وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقامه بملعب الكامب نو وسط حضور إدارة ونجوم النادي الكاتالوني.

وتحدث ميسي في المؤتمر الصحفي عن أسباب مغادرته وسط حزن كبير فور دخوله لقاعة المؤتمر الصحفي في ملعب الكامب نو.

وأشار ميسي إلى أنه فعل كل ما بوسعه للاستمرار مع برشلونة، مضيفاً أن رئيس النادي خوان لابورتا أوضح له بأن النادي حاول بكل الطرق أن يستمر معه، كما وافق على تخفيض راتبه بنسبة ثلاثين في المائة لكن الأمر وصل إلى النهاية بسبب القوانين الجديدة التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة قد أعلن قبل أيام أن النجم ليونيل ميسي لن يستمر في الفريق الموسم المقبل وذلك مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إضافة إلى الراتب الكبير للاعب.

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