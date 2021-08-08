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“لوكاكو” على أعتاب “تشيلسي”.. لمسات أخيرة لإتمام الصفقة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أصبح قريباً من الانضمام إلى تشيلسي قادماً من إنتر خلال الميركاتو الحالي.

وبحسب سكاي سبورت فإن إدارة البلوز تواصلت مع إدارة بطل إيطاليا للتعاقد مع المهاجم البلجيكي خلال اليومين المقبلين.

ووفقا للصحيفة الإيطالية فإن النادي اللندني قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي لضم لوكاكو مقابل مائة وخمسة عشر مليون يورو وسيحصل حينها النجم البلجيكي على راتب يقدر ما بين اثني عشر وثلاثة عشر مليون يورو في الموسم الواحد.

وسبق للوكاكو أن خاض تجربة مع تشيلسي في الفترة من ألفين واثني عشر إلى ألفين وأربعة عشر قبل أن يرحل إلى وست بروميتش ومنها إلى إيفرتون قبل أن يلعب موسمين بقميص النيراتزوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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