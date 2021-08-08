“لوكاكو” على أعتاب “تشيلسي”.. لمسات أخيرة لإتمام الصفقة

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أصبح قريباً من الانضمام إلى تشيلسي قادماً من إنتر خلال الميركاتو الحالي.

وبحسب سكاي سبورت فإن إدارة البلوز تواصلت مع إدارة بطل إيطاليا للتعاقد مع المهاجم البلجيكي خلال اليومين المقبلين.

ووفقا للصحيفة الإيطالية فإن النادي اللندني قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي لضم لوكاكو مقابل مائة وخمسة عشر مليون يورو وسيحصل حينها النجم البلجيكي على راتب يقدر ما بين اثني عشر وثلاثة عشر مليون يورو في الموسم الواحد.

وسبق للوكاكو أن خاض تجربة مع تشيلسي في الفترة من ألفين واثني عشر إلى ألفين وأربعة عشر قبل أن يرحل إلى وست بروميتش ومنها إلى إيفرتون قبل أن يلعب موسمين بقميص النيراتزوري.

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