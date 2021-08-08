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فريق الصقور للأواسط يحقق الفوز وديا على المجد المرج

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الصقور لفئة الأواسط تحضيراته للموسم الرياضي القادم وذلك من خلال المباريات الودية مع فرق الجوار.

وأجرى شباب طبرق مباراة ودية أمام فريق أواسط المجد بالمرج.

واستطاع أواسط الصقور تحقيق انتصار عريض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بعدما قدم لاعبوه أداء ومستوى أكثر من جيد بهذا اللقاء الودي. .

ويعتبر الصقور من أفضل المدارس الكروية بالفئات السنية في منطقة البطنان وذلك بفضل الاهتمام الذي توليه إدارة النادي لهذا القطاع والذي كانت نتائجه إيجابية من خلال بروز وتألق العديد من المواهب الشابة اليافعة سواء بفئة البراعم أو الأشبال والأواسط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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