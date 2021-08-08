فريق الصقور للأواسط يحقق الفوز وديا على المجد المرج

يواصل فريق الصقور لفئة الأواسط تحضيراته للموسم الرياضي القادم وذلك من خلال المباريات الودية مع فرق الجوار.

وأجرى شباب طبرق مباراة ودية أمام فريق أواسط المجد بالمرج.

واستطاع أواسط الصقور تحقيق انتصار عريض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بعدما قدم لاعبوه أداء ومستوى أكثر من جيد بهذا اللقاء الودي. .

ويعتبر الصقور من أفضل المدارس الكروية بالفئات السنية في منطقة البطنان وذلك بفضل الاهتمام الذي توليه إدارة النادي لهذا القطاع والذي كانت نتائجه إيجابية من خلال بروز وتألق العديد من المواهب الشابة اليافعة سواء بفئة البراعم أو الأشبال والأواسط

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