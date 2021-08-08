أميركا تحافظ على ذهبية كرة السلة للرجال

حقق منتخب الولايات المتحدة الأميريكية الميدالية الذهبية في كرة السلة للرجال بفوزه على فرنسا بسبع وثمانين نقطة مقابل اثنتين وثمانين.

وتمكن المنتخب الأمريكي من حصد الميدالية الذهبية للمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشرة له ضمن منافسات كرة السلة بالأولمبياد، حيث استطاع رفقاء كيفن دورانت الذي سجل تسع وعشرين نقطة خلال المواجهة الفوز، فيما تمكن رودي غوبير لاعب المنتخب الفرنسي تسجيل ست عشرة نقطة وأضاف ثماني متابعات.

وأحرز المنتخب الفرنسي الميدالية الفضية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، وألفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية