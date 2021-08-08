اخبار الرياضة

أميركا تحافظ على ذهبية كرة السلة للرجال

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق منتخب الولايات المتحدة الأميريكية الميدالية الذهبية في كرة السلة للرجال بفوزه على فرنسا بسبع وثمانين نقطة مقابل اثنتين وثمانين.

وتمكن المنتخب الأمريكي من حصد الميدالية الذهبية للمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشرة له ضمن منافسات كرة السلة بالأولمبياد، حيث استطاع رفقاء كيفن دورانت الذي سجل تسع وعشرين نقطة خلال المواجهة الفوز، فيما تمكن رودي غوبير لاعب المنتخب الفرنسي تسجيل ست عشرة نقطة وأضاف ثماني متابعات.

وأحرز المنتخب الفرنسي الميدالية الفضية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، وألفين.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك