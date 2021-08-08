كليمنتي يستدعي 26 لاعبا لمعسكر تركيا

أخبار ليبيا 24

أختار الإسباني خافيير كليمنتي 26 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني؛ وذلك للدخول في معسكر تحضيري سيقام في تركيا في الفترة من 14 وحتى 28 أغسطس الجاري.

وضمت القائمة 3 حراس وهم محمد نشنوش، ومراد الوحيشي، ومعاذ اللافي.

وفي خط الدفاع أختار مدرب المنتخب كلا من: سند الورفلي والمعتصم بالله صبو، وعلي سلامة ، وأحمد التربي، وعلي يوسف، ومحمد المنير، ومحمد الترهوني، والطاهر بن عامر، وعبدالله الشريف.

أما في خط الوسط فوقع الاختيار على فيصل البدري، وعمر الخوجة، ومحمد التهامي، ومحمد الجورني، والمعتصم بالله المصراتي، وأيمن عمير، والسنوسي الهادي.

وفي خط الهجوم اختار كل من: مؤيد اللافي، وحمدو الهوني، ونورالدين القليب، ومحمد صولة، ومحمد الطبال، ومحمد زعبية، ومعاذ عيسي.

وتأتي هذه الاختيارات استعدادا لخوض غمار تصفيات كأس العالم حيث سيلاقي فرسان المتوسط منتخب الغابون، في الرابع من سبتمبر المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي ومن ثم يلتقي أنغولا في الثامن من الشهر ذاته.