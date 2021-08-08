البرازيل تحصد ذهبية كرة القدم للرجال

حافظ المنتخب البرازيلي على الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم رجال بفوزه على إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد .. وافتتحت البرازيل أهداف المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ماثيوس كونيها، وعدلت إسبانيا النتيجة في الدقيقة الحادية والستين عبر ميكيل أويارزابال.

اتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية التي سجل خلالها منتخب السامبا هدف الانتصار عبر مالكوم، وبنجاح البرازيل بحصد اللقب الأولمبي حقق الظهير داني ألفيس لقبه الــــ 43 في مسيرته الكروية، لتحصد البرازيل الميدالية الذهبية في كرة القدم للنسخة الثانية على التوالي بعد أولمبياد ريو الماضي .

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