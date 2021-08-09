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بعد رحيل ميسي .. برشلونة يتوّج بكأس خوان غامبر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج برشلونة بلقب كأس خوان غامبر بفوزه على يوفنتوس بثلاثة أهداف دون ردٍّ في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف .

وخلال المباراة التي شهدت حضور الجمهور، تمكن القادم الجديد ممفيس ديباي من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز الدنماركي مارتن برايثوايت التقدم بالهدف الثاني للبلوغرانا في الدقيقة 57، قبل أن يختتم ريكي بويج الثلاثية في الوقت بدل الضائع من المباراة بطريقة رائعة.

وتعد المباراة الأولى لبرشلونة بعد مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسمياً الفريق بعد 17 عاماً .

ويفتتح برشلونة مواجهاته في الليغا الأحد المقبل باستقباله ريال سوسيداد، فيما يقص يوفنتوس شريط مبارياته أمام أودينيزي في 22 أغسطس الجاري في الدوري الإيطالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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