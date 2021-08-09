مارسيليا يقلب الطاولة على مونبلييه

حقّق مارسيليا الانتصار على مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ستاد دو لامسون، في أولى جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتأخر فريق الجنوب الفرنسي في الدقيقة 30 بواسطة البرازيلي لوان بيريس بالخطأ في مرماه، وعزز مونبيلييه التقدم بالهدف الثاني عن طريق غايتان لابورد في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني قلص مارسيليا الفارق عبر التركي جينغيز أوندر في الدقيقة 68، قبل أن يعدل المخضرم ديميتري باييت النتيجة في الدقيقة 75، ليعود باييت بعد أربع دقائق مسجلاً هدف الانتصار لمارسيليا الذي تمكن من حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم.

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