الواعد سينر يتوّج ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس

توّج الإيطالي الشاب يانيك سينر ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس ذات الخمسمائة نقطة، بفوزه في النهائي على الأمريكي ماكينزي ماكدونالدز، بمجموعتيْن مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن سينر من حسم المجموعة الأولى لصالحه بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، وعاد ماكدونالدز في المجموعة الثانية ليعدل النتيجة بعد فوزه بستة لأربعة.

وفي المجموعة الحاسمة؛ عاد سينر لينهي المباراة لصالحه بانتصاره بسبعة أشواط مقابل خمسة ليصبح أصغر لاعب يتوّج باللقب بعمر الـ 19 عامًا كما توّج بلقبه الثاني هذا الموسم بعد تتويجه ببطولة ميلبورن.

وتمكّن سينر من الحصول على جائزة مالية تصل إلى 53 ألف دولار.

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