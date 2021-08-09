بتواجد المحترفين.. المنتخب الوطني يستعد لإقامة معسكر في تركيا

تقرير 218

بعد أيام من اختتام الدوري الممتاز؛ أعلن المدرب خافيير كليمنتي قائمة المنتخب الأول التي ستشارك في معسكر تركيا، الذي سينطلق يوم 16 أغسطس الجاري؛ تحضيرًا للمشاركة في تصفيات كأس العالم، التي ستنطلق في الأول من سبتمبر بمواجهة منتخب الغابون.

كليمنتي؛ تابع عددًا من مباريات الدوري الممتاز في الملعب؛ للوقوف على المستوى الفني للاعبين ،وقائمته لم تشهد تغييرًا كبيرًا عن تلك التي استدعاها لتصفيات كأس العرب باستثناء عودة اللاعبين المحترفين، ومنهم الهوني وصولة والمصراتي

قائمة المنتخب الوطني؛ شهدت جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم وجود أسماء تألقت في الدوري الممتاز ومنها لاعب الأهلي طرابلس أنيس سلتو إضافة إلى هداف الدوري لاعب الهلال أنس المصراتي وعدم تواجد أي لاعب من الأخضر الذي تصدر مجموعته ووصل إلى رباعي التتويج.

الاستعدادات؛ ستنطلق في تركيا، والمهمة ستكون صعبة على فرسان المتوسط في تصفيات المونديال؛ فالخصوم هم الغابون ومصر وانغولا، والهدف هو تحقيق الحلم وبلوغ المونديال لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية.

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