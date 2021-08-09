برشلونة وميسي يطويان صفحة ذهبية

تقرير 218

ميسي الذي أبكى الملايين فرحاً لأعوام، ها هو الآن يبكي كالطفل حُرقة على وداعٍ لم يكن في الحسبان، ليترك بيته بعد عقدين داخل النادي الكاتالوني.

خلال المؤتمر الصحفي التاريخي تحدّث النجم الأرجنتيني عن الكمّ الهائل من الحب الذي يُكنه لهذا النادي وجمهوره، وكل اللحظات المأساوية والسعيدة التي عاشها بألوان البلوغرانا قبل أن تسقط الألوان فجأة، ويُعلنها برشلونة مُدوّية، “ميسي أصبح خارج أسوار الكامب نو بشكل نهائي”.

الدموع في الغالب تختزل كل شيء، دروب سار عليها موكب جنازة حقبة ذهبية تساقطت أوراقها تباعاً، وأوصدت معها أبواب متعة وإثارة قد لا يكررها الزمن.

الشراع قد ينقل أفضل لاعب في العالم لستِّ مرات إلى ضاحية “برج إيفل”، انضمام ميسي إلى نادي عاصمة الأنوار ربطته الصحف العالمية بإمكانية جمع أفضل تشكيلة في العالم، وذلك من أجل حصد الكأس الغالية “دوري الأبطال”.

ميسي خلال المؤتمر الصحفي لم يُخفِ أنه سيتواصل مع كل الأندية الراغبة بالتعاقد معه، وأن سان جيرمان من ضمن الخيارات المهمة والمُقربة.

قلة قليلة تتساءل عن شكل برشلونة بدون ميسي، بين المكاسب والمآخذ التي تلي رحيل الجوهرة الأرجنتينية اعتبرت الصحف الإسبانية أن المستوى الفني والدعائي للفريق الكاتالوني سيتغير بصورة واضحة، كيف لا والفريق مع ميسي تمكن من كتابة التاريخ بحصد أربع بطولات أوروبية، وأول سداسية عبر التاريخ وأول فريق يُحقق ثلاثيتين، ميسي قفز ببرشلونة من حيث الدخل المادي والقيمة التسويقية والشعبية الجارفة عبر العالم.

إذاً لأول مرة منذ سبعة عشر عاماً سيُكمل برشلونة المنافسة على كل الجبهات من دون نجمه التاريخي ليونيل ميسي، الذي كتب على سطر النهاية.

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