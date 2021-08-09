حسام حسن يودع الأهلي طرابلس بعد انتهاء إعارته

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ودع المحترف المصري حسام حسن ناديه الأهلي طرابلس وذلك عقب انتهاء فترة إعارته من سموحة المصري.

ونشر النجم المصري تغريدة على إنستغرام كتب فيها :”كانت لدينا رغبة كبيرة في إسعاد جماهير الأهلي طرابلس ولا يوجد لاعب يريد الخسارة، وأتمنى أن تقفوا بجانب الفريق”.

وتعرض اللاعب لانتقادات واسعة من جماهير الأهلي طرابلس بعد إضاعته لركلة ترجيح في نهائي البطولة الليبية التي خسرها أمام غريمه التقليدي الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وختم حسن :”سأظل محبا للنادي الأهلي طرابلس، حيث وجدت معاملة جيدة من الجميع”.

وجاء انتقال حسام حسن إلى الأهلي طرابلس قادما من سموحة المصري في مايو الماضي بنظام الإعارة ولعب مع الفريق مرحلة الإياب وسجل 5 أهداف وبحسب تقارير صحفية فإن صفقة الهداف المصري كلفت النادي الليبي ما يقارب مليون دولار.