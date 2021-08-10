وفد البار ألمبية الليبية يتوجه إلى طوكيو في الـ 22 من أغسطس

قال رئيس مجلس إدارة اللجنة البارألمبية الليبية “خالد الرقيبي” لقناة ليبيا الأحرار إن ليبيا ستشارك في دورة الألعاب البارألمبية في طوكيو بلعبتي التايكواندو وألعاب القوى.

وأضاف “الرقيبي” أن الوفد الليبي المشارك في الألعاب البارألمبية الصيفية بطوكيو يتكون من سبعة أشخاص بينهم رئيس البعثة والمرافق الأولمبي والمرافق الطبي ومدربان و لاعبان فقط، مضيفا أن البعثة الليبية ستتوجه إلى اليابان في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن دورة الألعاب البارألمبية الصيفية ستقام في طوكيو في الفترة من الرابع والعشرين من أغسطس إلى السادس من سبتمبر القادم.

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